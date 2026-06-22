أحمد موسى : حسام حسن يكتب التاريخ لنفسه ومصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، لديه رؤية كبيرة في التعامل مع كافة الفرق مع الموجودة في مجموعة مصر في كأس العالم.

واضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن لاعب المنتخب زيرو حصل علي العديد من الفرص ليحرز اهداف لكنه لم يستغلها، مشيرا إلي أن الفوز المصري على منتخب نيوزيلاندا في كأس العالم، ادخل المنتخب المصري التاريخ، كأول فوز في تاريخ البطولة لمصر.

وتابع موسى: منتخب مصر فرحنا وفرح الشعب العربي كله، شكرا لكل ابطال المنتخب المصري، شكرا لكابتن حسام حسن اللي كتب تاريخ لنفسه ولكل المصريين، واستطعنا الفوز بجدارة.

وأكد موسى، أن كل رجال المنتخب أبطال بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، مشيرا إلي أن المنتخب المصري صعد الي الدور القادم بنسبة 97٪.

ونوه موسى، أن المنتخب المصري قادر علي الفور علي إيران بكل سهولة.