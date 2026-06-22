عمرو أديب : زيكو ده ابن مصر اللي ضد الكسر .. ومنتخبنا يكتب التاريخ

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم 2026.

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" منتخب مصر كتب التاريخ في كأس العالم 2026 ".

وتابع عمور أديب:" زيكو ده ابن مصر اللي ضد الكسر وده راجل عمره مادخل منتخب مصر ولكنه يقدم أداء مبهر ورائع ".

وأكمل عمرو أديب :" نحن نرى مواطنا مصريا محبا مخلصا لمصر يريد أن يظهر نفسه للعالم ويقوا انا المصري"، مضيفا:" إحنا اتفرعنا امبارح في ماتش نيوزيلندا ".

وتابع عمرو اديب :" الكورة مكسب وخسارة وأنا مش بقول إننا هناخد كاس العالم لكن لازم ناخد حقنا ونقدم افضل ما عندنا"، مضيفا:" لازم مصطفى شوبير ده يحترف بره مصر والموضوع مش اهلي وزمالك ".