قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض أمام البرلمان: اللامركزية والتنمية المستدامة أساس قانون الإدارة المحلية الجديد
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من ترسيخ الذكاء الاصطناعي لصور نمطية ضد النساء واستبعادهن من مستقبل التكنولوجيا

هيئة الأمم المتحدة للمرأة،
هيئة الأمم المتحدة للمرأة،
أ ش أ

 حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد إنتاج صور نمطية قديمة ضد النساء، بما يساهم في تضخيم العنف الإلكتروني وإقصاء النساء من صنع القرارات المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا الرقمية.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/، إن دراسات حديثة تشير إلى أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي في الحياة اليومية لمليارات الأشخاص، مثل كتابة الرسائل وإعداد العروض والتقارير، يرتبط بتعزيز أشكال عدم المساواة عبر خوارزميات تحمل تحيزات قائمة، مشيرة إلى أنه في المملكة المتحدة وحدها، يستخدم 88% من وكالات الإعلان والإعلام هذه التقنيات بشكل أو بآخر.
وتأتي هذه التحذيرات قبيل قمة الأمم المتحدة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وقمة “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” المقرر عقدها في جنيف مطلع يوليو القادم، حيث دعت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” الحكومات والشركات والمطورين إلى دمج المساواة بين الجنسين في تصميم وتشغيل وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت أدلة أن المشكلة واسعة النطاق، إذ وجدت دراسة شملت 133 نظاماً للذكاء الاصطناعي أن 44% منها يعكس تحيزاً جنسياً، بينما أظهر أكثر من ربعها تحيزاً جنسياً وعرقياً في آن واحد.
وأشارت الهيئة إلى أن نماذج اللغة الكبيرة تربط النساء غالباً بالمنزل والأسرة ورعاية الأطفال، بينما تربط الرجال بالأعمال والقيادة والنجاح المهني، وفي بعض الحالات تنتج محتوى يصور النساء كأدوات جنسية أو في مواقع خضوع للرجال.
وقالت خبيرة التكنولوجيا الرقمية في “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” جاياثما ويكراماناياكي، إن هذه النتائج ليست أخطاء تقنية، بل تعكس فجوة سياسية واضحة في تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن هذه الأنظمة تتعلم من بيانات تعكس قروناً من عدم المساواة في تمثيل النساء والرجال، مشيرة إلى أن غياب السياسات يجعل هذا التحيز متكرراً وممنهجاً.
وذكرت الهيئة أن 138 دولة تمت دراستها، لكن 24 فقط منها أشارت إلى المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، و18 دولة فقط وضعت إجراءات فعالة لمعالجة هذا الجانب.
وحذرت المنظمة من أن العنف ضد النساء يتفاقم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أبلغت نحو واحدة من كل أربع ناشطات أو صحفيات أو مدافعات عن حقوق الإنسان عن تعرضهن لعنف إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينها نشر صور شخصية دون إذن أو استخدام تقنيات التزييف العميق.
كما لفتت إلى أن النساء لا يزلن ممثلات بشكل ضعيف في قطاع تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ يشكلن 30% فقط من القوى العاملة العالمية في هذا المجال، بحسب منظمة العمل الدولية.
وقالت الهيئة إن هذا النقص في التمثيل يعني أن الأنظمة تُبنى دون مراعاة كافية لتنوع المجتمعات التي تخدمها؛ ما يهدد بترسيخ التحيزات في التقنيات المستقبلية.
وأضافت أن النساء أكثر عرضة تقريباً بمرتين من الرجال لوظائف مهددة بالأتمتة؛ ما يجعل التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي غير متكافئ.
وأكدت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” أن دمج المساواة بين الجنسين في أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط قضية حقوق، بل أيضاً مصلحة اقتصادية، مشيرة إلى أن الحملات الإعلانية غير النمطية تحقق نتائج تجارية أفضل من غيرها.
وشددت في ختام تقريرها على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيعتمد على مدى مشاركة النساء في تطويره، محذرة من أن استبعادهن اليوم قد يؤدي إلى إعادة إنتاج عدم المساواة في أنظمة الغد.

الأمم المتحدة للمرأة الذكاء الاصطناعي العنف الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

رامي ربيعه يحتفل بفوز منتخب مصر على طريقته الخاصة

كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري

مصر تشارك في البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج بالكاميرون

منتخب الأرجنتين

ميسي يقود منتخب الأرجنتين ضد النمسا في كأس العالم 2026

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد