قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية : استهداف مصافي نفط ومستودعات وقود أوكرانية

الدفاع الروسية:
الدفاع الروسية:
أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دكت مصافي نفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، إضافة إلى مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، وحققت تقدما ملحوظا على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - أن الطيران العملياتي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مصافي النفط الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وزارة الدفاع الروسية نفط الوقود والطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد