الدفاع الروسية : استهداف مصافي نفط ومستودعات وقود أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دكت مصافي نفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، إضافة إلى مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، وحققت تقدما ملحوظا على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - أن الطيران العملياتي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مصافي النفط الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.