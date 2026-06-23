وزير خارجية عمان: ملتزمون بالقانون الدولي و المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون رسوم

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز.

و جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين عُمان وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف البوسعيدي في منشور عبر منصة "إكس": "أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وبضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون رسوم".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية العُمانية، أن البوسعيدي وقاليباف أكدا خلال اللقاء أهمية توظيف الدبلوماسية الراهنة لدعم مساعي السلام بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة بمضيق هرمز والممرات الدولية.