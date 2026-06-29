مصر تؤكد تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها

أدانت مصر، الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



كما أكدت مصر، رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها.

وجددت مصر، تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.

وأعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.