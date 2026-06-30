عبد المجيد محمود : 30 يونيو ثورة استرداد وطن اختطفه الإخوان

علق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" ثورة 30 يونيو استهدفت استرداد وطن تم اختطافه على يد الإخوان ".



وقال عبد المجيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ثورة 30 يونيو عكفت على منع اختطاف الوطن ".

وتابع عبد المجيد محمود :" ما قام به الشعب المصري في 30 يونيو هو تصدي إلى مخططات جماعة الإخوان ومحاولات تخريب مؤسسات الدولة ".

وأكمل عبد المجيد محمود :" تكليف الشعب المصري للرئيس السيسي في ثورة 30 يونيو مازال قائما حتى الآن بسبب التحديات الخارجية التي تواجه مصر ".

ولفت عبد المجيد محمود :" تحية واجبة إلى الرئيس السيسي والشعب المصري والقضاء المصري الذي وقف وقفة واحدة امام مخططات الإخوان ".

