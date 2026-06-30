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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر | أحمد موسى : ثورة 30 يونيو يوم عظيم وتاريخي .. وحررنا بلدنا من الاحتلال الإخواني

أحمد موسى
أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد موسى في مقدمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، أنه :“كل واحد حس أن بيته ووطنه اتاخد منه.. فقرر أنه ياخد عيالة وينزل.. والجميع كان منتظر اللحظة دي بفارغ الصبر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"اللي مقدرش يروح الميدان في ثورة 30 يونيو وقف تحت بيته ووقف في الغيط.. واليوم عظيم وتاريخي وحررنا بلدنا من الاحتلال الاخواني”

أحمد موسى برنامج علي مسئوليتي قناة صدى البلد

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