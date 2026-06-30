مرسى لم يكن رئيسًا شرعيًا.. أحمد موسى: الفريق أول السيسي كان يعلم مخططات الإخوان في 2013

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان على دراية بالمخططات التي كانت تستهدف الدولة المصرية خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية كانت تتابع ما يُحاك للبلاد، وأن ثورة 30 يونيو حققت أهدافها من أجل بناء الدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القوات المسلحة دائمًا على العهد لأنها جيش الشعب، واللي عايزه الشعب القوات المسلحة تعمله، وبقول لحضراتكم اللي مكناش عارفينه ويتم تجهيزه للبلد، اللي كان عارف اللي بيتم تجهيزه للبلد الفريق أول السيسي، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، وكان لابد أن تحقق ثورة 30/6/2013 أهدافها كاملة لكي يتم بناء البلد".

وأضاف: "الرجال الأبطال في مواقف لا يمكن أن يتخلوا عن بلدهم أبدًا، ودورنا ومسؤوليتنا إننا نفكر بعض. الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان يعلم مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، ووقف وحذر وقال: «لا يمكن أن نسمح لأي حد أنه يهدد الشعب المصري»".

وتابع: "طلع الإخوان الإرهابيون يهاجموا قائد الجيش وقادة القوات المسلحة، وطلع المرشد المجرم محمد بديع يهدد الجيش المصري، وهذه أمور لازم نكون شايفينها، ويقولوا: «القوات المسلحة لازم تنحاز لمرسي»، ومرسي لم يكن رئيسًا شرعيًا، بس قولنا عشان تعدي وإحنا عارفين الموضوع يعني".