المصريين الأحرار : 30 يونيو أعظم ثورة .. وحافظت على هويتنا

علق عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" مصر ولدت من جديد بعد ثورة 30 يونيو ".



وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" كل الأحزاب بالسياسية كانت عايشة الواقع الأليم الذي مرت به مصر قبل ثورة 30 يونيو ".



واكمل عصام خليل:" ثورة 30 يونيو تعتبر اعظم ثورة في تاريخ مصر ، وهي ثورة استهدفت الحفاظ على الهوية المصرية ".



وتابع عصام خليل:" الشعب المصري شعر ان الهوية المصرية يتم اختطافها على يد جماعة الإخوان الإرهابية وتحرك الشعب ضد الجماعة ".



واكمل عصام خليل:" عندما تم الإعلان عن فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية بكيت لأن جماعة الإخوان كانت تهدم مؤسسات الدولة المصرية ".