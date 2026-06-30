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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصريين الأحرار : 30 يونيو أعظم ثورة .. وحافظت على هويتنا

عصام خليل
عصام خليل
هاني حسين

علق عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" مصر ولدت من جديد بعد ثورة 30 يونيو ".


وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"   كل الأحزاب بالسياسية كانت عايشة الواقع الأليم الذي مرت به مصر قبل ثورة 30 يونيو ".


واكمل عصام خليل:" ثورة 30 يونيو تعتبر اعظم ثورة في تاريخ مصر ، وهي ثورة استهدفت الحفاظ على الهوية المصرية ".


وتابع عصام خليل:" الشعب المصري شعر ان الهوية المصرية يتم اختطافها على يد جماعة الإخوان الإرهابية وتحرك الشعب ضد الجماعة ".


واكمل عصام خليل:"  عندما تم الإعلان عن فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية بكيت لأن جماعة الإخوان كانت تهدم مؤسسات الدولة المصرية ".  

30 يونيو ثورة 30 يونيو مصر الاخوان محمد شردي

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