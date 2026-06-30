رئيس حزب التجمع عن 30 يونيو: الشعب قرر إسقاط جماعة إرهابية أرادت اختطاف مصر

علق سيد عبد العال رئيس حزب التجمع على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" ثورة 30 يونيو حدث تاريخي يعيش معنا سنوات طويلة ".



وقال سيد عبد العال في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" خروج الشعب المصري في 30 يونيو استهدف الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها .



وتابع سيد عبد العال:" لا يستطيع أحد أن ينفي خروج الشعب المصري بالملايين في الشوارع ".



واكمل سيد عبد العال:" خروج الشعب المصري بالملايين فرض على القوات المسلحة للانحياز على صف الشعب المصري ان الجيش المصري هو جيش الشعب ".



ولفت سيد عبد العال :" الشعب المصري قرر إسقاط الجماعة الإرهابية التي ارادت اختطاف الدولة المصرية ".

