أحمد موسى : الإخوان كانوا عايزين يقتلوا شوية من الشعب .. و30 يونيو طهّرت مصر

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا :"كانت ملحمة كبيرة نتذكرها كل وقت وننطلق إلى الأمام وكانت بداية عودة مصر لأهلها ونبني بلدنا".





وتابع أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كل واحد حس أن بيته ووطنه اتاخد منه.. فقرر أنه ياخد عيالة وينزل.. والجميع كان منتظر اللحظة دي بفارغ الصبر.. اللي مقدرش يروح الميدان وقف تحت بيته ووقف في الغيط.. واليوم عظيم وتاريخي وحررنا بلدنا من الاحتلال الاخواني".

وتابع أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن :"ثورة يونيو كانت ملحمة كبيرة نتذكرها كل وقت وننطلق إلى الأمام وكانت بداية عودة مصر لأهلها ونبني بلدنا.. ورفعت صور الرئيس السيسي في كل مكان.. ثورة 30 يونيو 2013 ملحمة كبيره سطرها الشعب.. رفعت صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في شوارع مصر".

وأكمل أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن :"الاخوان كانو عايزين يقتلوا شوية من الشعب.. والشوية دوال ملايين.. ونزلنا الشارع وقولنا مش هنرجع الا لما تتطهر من الإخوان.. ثوره 30 يونيو 2013 طهرت مصر من الإخوان الارهابيين".