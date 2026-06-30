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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الباز: الإخوان كانوا يسعون لهدم الإعلام والمثقفين والقضاء والجيش

محمد الباز
محمد الباز
هاني حسين

علق الكاتب الصحفي  والإعلامي محمد الباز، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:"  بعد وصول الإخوان للحكم كانوا يسعون لهدم الإعلام والمثقفين والقضاء والجيش والشرطة ".


وقال محمد الباز في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :"    الشعب المصري كان  لديه قناعة أن من يحكم مصر هو المرشد وليس مرسي".

وتابع محمد الباز " ،:"  مصر دولة تتسع لحرية الأديان ومينفعش الإخوان يفرضوا على الشعب المصري مشروع محدد ".


وأكمل محمد الباز :"   الشعب المصري يدرك ان مشروع 30 يونيو مشروع وطني "، مضيفا:" ثورة 30 يونيو ليست متهمة بشيء كي ندافع عنها ". 

ولفت محمد الباز :"  نظام الإخوان لم يصل إلى الحكم في مصر إلا بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الامريكية ". 
 

الباز محمد الباز اخبار التوك شو مصر 30 يونيو

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