الباز: الإخوان كانوا يسعون لهدم الإعلام والمثقفين والقضاء والجيش

علق الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" بعد وصول الإخوان للحكم كانوا يسعون لهدم الإعلام والمثقفين والقضاء والجيش والشرطة ".



وقال محمد الباز في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" الشعب المصري كان لديه قناعة أن من يحكم مصر هو المرشد وليس مرسي".

وتابع محمد الباز " ،:" مصر دولة تتسع لحرية الأديان ومينفعش الإخوان يفرضوا على الشعب المصري مشروع محدد ".



وأكمل محمد الباز :" الشعب المصري يدرك ان مشروع 30 يونيو مشروع وطني "، مضيفا:" ثورة 30 يونيو ليست متهمة بشيء كي ندافع عنها ".



ولفت محمد الباز :" نظام الإخوان لم يصل إلى الحكم في مصر إلا بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الامريكية ".

