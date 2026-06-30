الباز عن ثورة 30 يونيو : الشعب ثار ضد مشروع غير وطني تابع لجماعة الإخوان الإرهابية

علق الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" 30 يونيو كانت ثورة للحفاظ على هوية مصر ".



وقال محمد الباز في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" نحن بحاجة إلى تجديد الخطاب الخاص بثورة 30 يونيو وخلال الـ 13 عام الماضية هناك محاولات لاختطاف معاني ثورة 30 يونيو ".

وتابع محمد الباز " ،:" لابد ان يكون هناك فصل بين ملحمة ثورة 30 يونو الوطنية وبين الأداء البشري على مدار سنوات بعد الثورة يحتمل الفشل والنجاح".



وأكمل محمد الباز :" الشعب المصري ثار ضد مشروع غير وطني تابع لجماعة الإخوان الإرهابية ولم يصبر على مشروع الإخوان غير الوطني ".



ولفت محمد الباز :" مشروع الإخوان غير الوطني كان قائما على هدم مؤسسات الدولة واستبدالها بمؤسسات تخدم الإخوان ".

