اذكروا أيام الله.. خالد الجندي: 30 يونيو شاهد على وحدة الأمة وإنقاذ الوطن

تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بخالص التهنئة وأطيب الدعاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو 2013، واصفًا إياها بالذكرى العطرة الخالدة المباركة التي أُنقذت فيها البلاد واستعاد فيها المصريون وطنهم.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذه الذكرى يجب أن تُستحضر بكل عظة واحترام وعبرة، رغم مرور ما يقرب من 13 عامًا عليها، مشددًا على ضرورة تذكّر هذا الدرس في كل وقت، ومع كل مناسبة، مؤكدًا أن تكرار التذكير به أمر ضروري.

خالد الجندي: الأجيال السابقة كانت تدرس مادة “التربية القومية” لتتعلم الانتماء

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هناك جيلًا بدأ يظهر لم يشهد هذه الأحداث، وهو جيل له كامل الاحترام والتقدير من الأبناء والشباب، ومن حقه أن يسأل: ما القضية؟ وما الذي حدث؟ ولماذا اختلفت المواقف؟ معتبرًا أن هذه التساؤلات طبيعية، لكنها في الوقت نفسه تمثل أمرًا خطيرًا إذا لم يجد إجابات واضحة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الأجيال السابقة كانت تدرس مادة “التربية القومية”، التي كانت تعلم الانتماء والولاء، وتُعرّف معنى الوطن، وتغرس الحماس للانتماء، وتحافظ على احترام التراب الوطني والمصير المشترك، وتُحذر من الشائعات وترويجها، وتعتبر ذلك نوعًا من الخيانة.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن ما أنقذ مصر بفضل الله كان له سبب، وهو وحدة الأمة، قائلًا إن “اتحاد الأمة هو الذي أنقذ الأمة، وهو الذي دافع عنها، وأبعد أعداءها، وخلصها منهم”، مشيرًا إلى أن هذا التماسك كان ولا يزال عنصر القوة الحقيقي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن غياب شرح هذه الأحداث للأجيال الجديدة قد يؤدي إلى حالة من الانقطاع الفكري بين الأجيال، نتيجة الفجوة الزمنية، مؤكدًا أهمية نقل التجربة والخبرة حتى يشعر الجيل الجديد بالقضية ويشارك في فهمها.

واستشهد الجندي بقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾، موضحًا أن التذكير بأيام الله ضرورة حتى لا تتكرر أخطاء الأمم السابقة، مثل قوم صالح وشعيب ولوط، الذين لم يعتبروا بما حدث لهم.