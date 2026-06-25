خالد الجندي: الأزمات قد تخفي العيوب ولحظات الفرح تظهرها

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن يوم عاشوراء يُعد نموذجًا قرآنيًا عظيمًا لاختبار الأمم، وكشف ما في القلوب من يقين أو ضعف، مشيرًا إلى أنه يوم تجلت فيه قدرة الله في نصرة الحق وإنهاء الظلم.

وخلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس، أوضح الجندي أن هذا اليوم شهد إنجاء الله لنبيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وإهلاك فرعون وجنوده، ووضع حد لحالة الاضطهاد التي عاشها بنو إسرائيل سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس فضل الله ومنّه وكرمه على عباده.

واستشهد بقول الله تعالى: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها﴾، لافتًا إلى أن المولى سبحانه وتعالى منحهم ما لم يكونوا يحلمون به، وبدّل حالهم من الاستضعاف إلى التمكين.

مشهد من سورة الأعراف

وأشار إلى أن القرآن الكريم عرض مشهدًا بالغ الدلالة في سورة الأعراف بقوله تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم﴾، معتبرًا أن هذا المشهد يكشف جانبًا خطيرًا من طبيعة النفس البشرية بعد النجاة.

وأضاف الجندي أن اللحظة الفارقة كانت عند مواجهة البحر وفرعون، حيث قال بنو إسرائيل: ﴿إنا لمدركون﴾، في تعبير عن الخوف واليأس، بينما جاء رد نبي الله موسى عليه السلام: ﴿كلا إن معي ربي سيهدين﴾، وهو قمة اليقين والثقة بالله.

وبيّن أن الفارق بين الفريقين في تلك اللحظة كان فارقًا في الإيمان، حيث عبّر بنو إسرائيل عن حالة نفسية يغلب عليها التشاؤم والاستسلام، بينما جسّد موسى عليه السلام معنى التوكل الحقيقي.

وتابع أن القرآن لم يذكر لبني إسرائيل مثالب واضحة أثناء فترة استضعافهم تحت حكم فرعون، نظرًا لحالة القهر التي كانوا يعيشونها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم﴾، إلا أن حقيقتهم ظهرت بعد النجاة، حين زال القهر وانكشفت النفوس.

وأشار إلى أن هذه القصة تقدم قراءة عميقة لطبيعة الإنسان، حيث تكشف أن الأزمات قد تُخفي العيوب، بينما تُظهرها لحظات الفرج، مؤكدًا أن العبرة ليست فقط في النجاة، بل في الثبات بعدها على الإيمان.

وشدد الجندي على ضرورة التأمل في هذه المعاني، خاصة في يوم عاشوراء، الذي يجدد في النفوس معاني الثقة بالله، ويكشف حقيقة الإيمان عند الشدائد والرخاء.