حسام الغمري: الإخوان اشتغلوا على إسكريبت واحد للمتاجرة بمشاعر المشجع والتقليل من إنجاز الفراعنة

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن الاحتفالية بإنجاز المنتخب الوطني في ستاد القاهرة لها أكثر من دلالة ورسالة .

وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك رغبة إخوانية لؤد فرحة المصريين والالتفاف حول المنتخب الوطني وعلم مصر ".

وتابع حسام الغمري :" لجان إعلامية إخوانية حاولت التقليل من إنجاز منتخب مصر وفرحة المصريين بإنجاز المنتخب ".



وأكمل حسام الغمري :" الاحتفال بالمنتخب الوطني في العلمين له رسالة سياسية بأن مصر حولت العلمين من حقل ألغام إلى مدينة جديدة متطورة ذكية ".

ولفت حسام الغمري :" الإخوان اشتغلوا على إسكريبت واحد للمتاجرة بمشاعر المشجع المصري ويحاول التقليل من إنجاز منتخب مصر في المونديال ".

وأكمل حسام الغمري :" حسام حسن يؤكد ان الرئيس السيسي قدوة ومثل اعلى وهذا الامر تسبب في إزعاج للإخوان والإخوان عملوا فيلم السجادة الحمراء ومنع لاعبي المنتخب من لمس السجادة الحمراء أثناء تكريم الرئيس وهذا أمر لم يحدث إطلاقا".