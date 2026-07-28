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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لما جبريل تدافع عن ياسر جلال: الفنان شكل ومظهر مش أجر وخلاص

ياسر جلال
ياسر جلال
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

دافعت الإعلامية لما جبريل عن الفنان ياسر جلال، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول تصريحاته الأخيرة بشأن أجره، قائلة “هي إيه كل الملايين اللي بتاخدها الفنانين دي؟!.. ده السؤال اللي شاغل ناس كتير بعد تصريحات ياسر جلال، لما قال إنه بيعمل مسلسل واحد بس في السنة، وأجره حوالي 10 ملايين جنيه، ومبيشتغلش إعلانات ولا أي شغل تاني، وبيصرف من المبلغ ده على السنة كلها.”

وأضافت لما جبريل وذلك خلال فقرتها ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”: “أول ما التصريح انتشر، التعليقات نزلت هجوم وسخرية، والناس شايفة إن الرقم ضخم جدًا. لكن خلونا نسأل السؤال الصح… الرقم ده كبير بالنسبة لمين؟”.

وتابعت: “أي حد ربنا بيوسع عليه، طبيعي التزاماته كمان بتكبر. الفنان مش مجرد بياخد أجر وخلاص، ده بيحافظ على شكله، ولبسه، وظهوره، وفي أوقات بيكون مسؤول عن تجهيز حاجات كتير تخص شغله وشخصياته، غير بيته وأسرته ومصاريف حياته. وإحنا كلنا كده، لو مرتب أي واحد فينا زاد، غالبًا مصاريفه هي كمان بتزيد على قد مستوى حياته.”

وأكدت لما جبريل أن كلام ياسر جلال كان واضح، وهو إنه بيعيش من أجر عمل واحد طوال السنة، مشيرة إلى أن الحكم على الأرقام من غير معرفة حجم الالتزامات بيكون غير منصف.

واختتمت قائلة: “وبالمناسبة، لما نبص على مجالات تانية، هنلاقي أرقام أكبر بكتير، سواء في الرياضة أو غيرها".

لما جبريل ياسر جلال عمرو أديب الحكاية الرياضة

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