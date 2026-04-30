تجربة مختلفة.. أيمن رضا يفاجئ الجمهور بمشاركته في "الخلاط+"

يواصل مسلسل الخلاط+ تحقيق حضور لافت على منصة Netflix منذ انطلاق عرضه مطلع أبريل 2026، حيث استطاع أن يجذب شريحة واسعة من المشاهدين بفضل أسلوبه الكوميدي المتجدد وقصصه المستوحاة من الواقع اليومي. وفي مفاجأة مميزة للجمهور، أعلن النجم السوري أيمن رضا مشاركته في إحدى حلقات العمل، في تجربة فنية جديدة تجمع بين الدراما السورية والإنتاج السعودي.

وكشف أيمن رضا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن انتهائه من تصوير مشاهده في مدينة جدة، مشيراً إلى أن هذه التجربة كانت مختلفة ومثرية على المستوى الفني، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل سعودي يتمتع بروح إبداعية عالية. كما عبّر عن امتنانه لكل من شارك في إنجاح هذه الحلقة، مؤكداً تطلعه إلى مزيد من المشاريع العربية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقد لاقى إعلان مشاركته تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبّر المتابعون عن حماسهم لرؤيته في هذا العمل الكوميدي، معتبرين أن وجوده يضيف بعداً جديداً للمسلسل، ويعزز من حضور النجوم السوريين ضمن الإنتاجات العربية التي تشهد توسعاً ملحوظاً على المنصات العالمية.

ويُذكر أن "الخلاط+"، الذي انطلق عرضه في 2 أبريل، يُعد امتداداً لتجربة رقمية ناجحة، لكنه يأتي هذه المرة بإنتاج أضخم ورؤية أكثر تطوراً، مع الحفاظ على طابعه الساخر الذي يناقش قضايا اجتماعية متنوعة بأسلوب خفيف ومباشر. ويعتمد المسلسل على حلقات منفصلة، ما يمنحه مرونة في تناول موضوعات مختلفة تعكس تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع.

العمل من تأليف محمد القرعاوي وعلي الكلثمي، وإخراج عبدالعزيز الجسمي، ومن إنتاج شركة تلفاز11، التي لعبت دوراً محورياً في نقل المحتوى السعودي إلى جمهور عالمي عبر المنصات الرقمية. كما يشارك في بطولته نخبة من نجوم الكوميديا السعودية، الذين يتنقلون بين شخصيات متعددة في كل حلقة، ما يضفي تنوعاً وحيوية على الأحداث.

ويؤكد هذا التعاون بين نجوم من مختلف الدول العربية على تنامي الإنتاجات المشتركة، التي تسهم في توسيع نطاق انتشار الدراما العربية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.