روسيا تعلن إعتراض وإسقاط 189 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح دفاعاتها الجوية في إعتراض وإسقاط 189 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 14 منطقة روسية وذلك خلال الليلة الماضية.

وفي سياق اخر ، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن ضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “لا تعني شيئًا” لموسكو، معتبرة أن الأطراف الأوروبية ليست جزءًا من مسار التفاوض حول الأزمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كلًا من الاتحاد الأوروبي وميرتس لا يُعدان طرفين مباشرين في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، وبالتالي فإن مواقفهما وتصريحاتهما في هذا السياق “لا تحمل أي وزن سياسي بالنسبة لروسيا”، على حد تعبيرها.



وجاء الرد الروسي عقب تصريحات أدلى بها ميرتس، أشار فيها إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية كجزء من أي تسوية سياسية محتملة، وإلى أن هذا المسار قد يكون مرتبطًا أيضًا بفرص انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المستشار الألماني أن هذا السيناريو قد يتطلب إجراء استفتاء داخل أوكرانيا حول أي اتفاق يتضمن تنازلات على مستوى الأراضي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يعرض حينها على مواطنيه ما وصفه بـ“فتح الطريق نحو أوروبا”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التباين بين المواقف الأوروبية والروسية بشأن مستقبل التسوية السياسية في أوكرانيا، وسط غياب تقدم ملموس في مسارات التفاوض، وتواصل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.