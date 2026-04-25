الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بوتشكوفو في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وتكبيد العدو أكثر من 1125 قتيلا وجريحا، وعشرات الأسلحة الغربية خلال 24 ساعة.

وأفادت الدفاع الروسية بأن تحرير بلدة بوتشكوفو بمقاطعة خاركوف يعد إنجازا متقدما حيث كانت القوات الأوكرانية تخطط لجعلها منطلقا لمهاجمة التشكيلات الروسية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط استراتيجية وكبدت العدو أكثر من 180 جندياً، و قوات "الشمال" كبدت العدو أكثر من 160 جندياً.

وأضاف البيان أن قوات "المركز" حسّنت وضعها التكتيكي، وكبدت العدو أكثر من 310 جنود، وقوات "الشرق" تواصل توغلها في عمق العدو، وكبدته 260 جندياً.

ووجهت القوات الروسية ضربة واسعة استهدفت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومجمعات الوقود والطاقة والبنية التحتية للموانئ.

كما أورد البيان أن قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالعدو في عدة مناطق بمقاطعة زابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا، وكبدته أكثر من 25 جندياً، قوات "الغرب" حسّنت وضعها بطول الجبهة، وكبدت العدو أكثر من 190 جندياً.