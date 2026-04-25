على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء

هنأ وفد الاتحاد الأوروبي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيد.

و نشر الاتحاد الأوروبي على صفحته عبر "فيس بوك" مقطع فيديو يهنئ فيه مصر بذكرى تحرير سيناء، و جاءت التهنئة على نغمات الأغنية الوطنية "حلوة بلادي السمرا".

و علقت صفحة الإتحاد الأوروبي على مقطع الفيديو قائلة" في ذكرى تحرير سيناء.. كل سنة وأنتم طيبين.Happy Sinai Liberation Day."

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اليوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء.