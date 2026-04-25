قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام

هاجر رزق

غادرت أول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام الايرانيين، اليوم السبت متوجهة إلى الأراضي المقدسة.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ، أن أول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام، توجهت اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية.

وحضر مراسم توديع الحجاج كل من حجة الإسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب، ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة، وعلي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والعمرة.

وحول عملية التخطيط لحج هذا العام، صرّح حجة الإسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب قائلاً: "تبدأ استعدادات الحج كل عام قبل عدة أشهر من موسم الحج، حيث تجري المفاوضات مع البلد المضيف، وتُستأجر الفنادق، ويتم تجهيز جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج، وقد تم هذا العام التنظيم وإقامة الدورات التدريبية وفق الإجراءات المتبعة.

وعادةً ما يُعقد أكثر من نصف الدورات التدريبية للحجاج قبل شهر رمضان المبارك".

وتابع ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة: "تتم رحلة الحجاج وفق التصاريح التي أصدرها مسؤولو البلاد، كثير من الحجاج كانوا ينتظرون هذه الرحلة لأكثر من 20 عاماً. 

ومع ذلك، فإن حوالي 55 ألف حاج قد تخلفوا عن السفر هذا العام بسبب القيود، وسيتم تعويض ذلك بالتأكيد في الخطط المستقبلية. نأمل من الله أن يهيئ الظروف لهؤلاء الأعزاء ليوفقوا للتشرف بهذه الرحلة في السنوات القادمة، وأن يكونوا مستعدين بدنياً لهذا السفر أيضاً".

وفي معرض حديثه عن شعار حج هذا العام، أشار نواب، إلى أن "الحج هذا العام يُقام تحت محور السلوك القرآني، والرحمة النبوية، ووحدة الأمة الإسلامية.

وأضاف: لقد اعتبر الإمام الخميني، الحج محور الوحدة، وكانت شعارات السنوات الماضية تؤكد دائماً على التلاحم والتعاطف والتضامن في العالم الإسلامي، مضيفا: إن سر انتصار المسلمين هو اتحادهم ووحدتهم".

حجاج بيت الله الحرام الايرانيين الأراضي المقدسة السعودية الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد