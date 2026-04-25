تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ، أن أول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام، توجهت اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية.

وحضر مراسم توديع الحجاج كل من حجة الإسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب، ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة، وعلي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والعمرة.

وحول عملية التخطيط لحج هذا العام، صرّح حجة الإسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب قائلاً: "تبدأ استعدادات الحج كل عام قبل عدة أشهر من موسم الحج، حيث تجري المفاوضات مع البلد المضيف، وتُستأجر الفنادق، ويتم تجهيز جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج، وقد تم هذا العام التنظيم وإقامة الدورات التدريبية وفق الإجراءات المتبعة.

وعادةً ما يُعقد أكثر من نصف الدورات التدريبية للحجاج قبل شهر رمضان المبارك".

وتابع ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة: "تتم رحلة الحجاج وفق التصاريح التي أصدرها مسؤولو البلاد، كثير من الحجاج كانوا ينتظرون هذه الرحلة لأكثر من 20 عاماً.

ومع ذلك، فإن حوالي 55 ألف حاج قد تخلفوا عن السفر هذا العام بسبب القيود، وسيتم تعويض ذلك بالتأكيد في الخطط المستقبلية. نأمل من الله أن يهيئ الظروف لهؤلاء الأعزاء ليوفقوا للتشرف بهذه الرحلة في السنوات القادمة، وأن يكونوا مستعدين بدنياً لهذا السفر أيضاً".

وفي معرض حديثه عن شعار حج هذا العام، أشار نواب، إلى أن "الحج هذا العام يُقام تحت محور السلوك القرآني، والرحمة النبوية، ووحدة الأمة الإسلامية.

وأضاف: لقد اعتبر الإمام الخميني، الحج محور الوحدة، وكانت شعارات السنوات الماضية تؤكد دائماً على التلاحم والتعاطف والتضامن في العالم الإسلامي، مضيفا: إن سر انتصار المسلمين هو اتحادهم ووحدتهم".