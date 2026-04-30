ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تصدير الدواجن المصرية، خاصة المجمدة والكاملة، يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية لفتح أسواق خارجية جديدة، مشيرًا إلى أن انطلاق أولى الشحنات إلى دول الخليج يعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري.

وأوضح «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان حياة مقطوف وروان أبو العينين، أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في الإنتاج، سواء من الدواجن أو البيض، وهو ما يدعم التوسع في التصدير دون التأثير على الأسعار المحلية.

وأكد أن الكميات المصدّرة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإنتاج، في حين يصل الفائض إلى نحو 20%، مع إمكانية زيادته خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "لدينا فائض من الدواجن يصل إلى 20%، وما تم تصديره لا يتجاوز 1%، كما أن لدينا بنية تحتية قوية وموارد بشرية قادرة على مضاعفة الإنتاج، وهو ما يعني أن الأسعار لن ترتفع إلا وفق آليات العرض والطلب".

وأشار الزيني إلى وجود خطة لزيادة الإنتاج بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 2.2 مليار دجاجة سنويًا، مقارنة بإنتاج حالي يبلغ 1.6 مليار، لمواكبة الزيادة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الدواجن.

كما لفت إلى أن إنتاج البيض يحتاج إلى تجاوز 22 مليار بيضة سنويًا، في حين يبلغ الإنتاج الحالي نحو 16.5 مليار بيضة، مؤكدًا أن الدولة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين.

وأوضح أن الدواجن والبيض يمثلان نحو 70% من استهلاك البروتين الحيواني في مصر، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي لا تحقق الاكتفاء الذاتي سوى بنسبة تقارب 50%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسماك، ما يجعل الدواجن الخيار الأكثر توافرًا للمواطنين.



