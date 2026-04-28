الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 186 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، اعتراض وتدمير 186 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 186 طائرة مسيرة فوق أراضي أستراخان، وفولجوجراد، وروستوف، وكورسك، وإقليم كراسنودار، والقرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي.