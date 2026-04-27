زعيم كوريا الشمالية: أكدت لوزير الدفاع الروسي استمرار دعم بلادنا لموسكو

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استمرار دعم بلاده لروسيا، مشيراً إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الروسي بذلك بشكل مباشر، في ظل تنامي الشراكة بين البلدين.

وخلال كلمة ألقاها في العاصمة بيونغ يانغ، شدد كيم على أن القوات المسلحة لكل من كوريا الشمالية وروسيا قاتلت جنباً إلى جنب دفاعاً عن السلام والسيادة، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إحباط محاولات إحياء ما وصفه بـ"الفاشية" والطموحات العسكرية لقوى الهيمنة.

وأضاف أن الجيشين خاضا معارك مشتركة في "خندق واحد"، وحققا نتائج وصفها بالحاسمة، في إشارة إلى عمق التنسيق العسكري بين البلدين.

وجاءت تصريحات كيم خلال حفل افتتاح مجمع تذكاري ومتحف مخصص لتخليد بطولات المشاركين في العمليات العسكرية الخارجية، بحضور مسؤولين روس بارزين، من بينهم رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف.

وخلال المناسبة، نقلت رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة تعكس متانة العلاقات السياسية والعسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ.

ويأتي هذا التقارب في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وقّعه بوتين وكيم في يونيو 2024، والذي يتضمن بنوداً للدفاع المشترك في حال تعرض أي من البلدين لاعتداء.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت سابقاً دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في وقت تواجه فيه اتهامات غربية بتزويد موسكو بأسلحة، وهي اتهامات تنفيها كل من روسيا وبيونغ يانغ.