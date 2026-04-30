ميشيل ميلاد يظهر ضيف شرف في «اللعبة 5» بعد نجاحه في «برشامة»

يواصل الفنان ميشيل ميلاد حضوره المميز على الساحة الفنية، حيث أعلن مشاركته كضيف شرف في مسلسل اللعبة خلال الحلقتين 15 و16 من الجزء الخامس، الذي يُعرض حاليًا ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وكشف ميلاد عن مشاركته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معبرًا عن سعادته بالتجربة، وموجهًا رسالة للجمهور أعرب فيها عن أمله أن ينال ظهوره إعجابهم، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل ناجح ومحبوب.

المسلسل من بطولة النجمين هشام ماجد وشيكو، ويواصل في موسمه الخامس تقديم مواقف كوميدية تعتمد على التحديات اليومية بين الصديقين، ضمن إطار اجتماعي ساخر، حيث يفرض تطبيق "اللعبة" مواقف غير متوقعة تقودهما إلى مفارقات طريفة بمشاركة عائلتيهما وفريقيهما.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، من بينهم عارفة عبد الرسول، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، سامي مغاوري، وأحمد فتحي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين يضيفون للعمل نكهة خاصة.

ويأتي ظهور ميشيل ميلاد في المسلسل بعد مشاركته اللافتة في فيلم برشامة، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه. وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من أبرزهم مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، وباسم سمرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة، حيث يجد مجموعة من الطلاب أنفسهم في موقف استثنائي بعد تعرض مراقب اللجنة لوعكة صحية مفاجئة، ما يدفعهم لمحاولة استغلال الموقف بطرق غير تقليدية، لتتصاعد الأحداث في قالب مليء بالمفارقات.

بهذا الظهور الجديد، يواصل ميشيل ميلاد تعزيز حضوره الفني، مؤكدًا قدرته على التنوع بين السينما والدراما، ومشاركته في أعمال جماهيرية تحظى بمتابعة واسعة.