ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز المحلة الكبرى، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية



وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك تنفيذي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.