محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا لما يمثله عمال مصر من قوة دافعة في مسيرة البناء والتنمية، ودورهم الوطني المخلص في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق نهضة الوطن.

وأكد محافظ الغربية أن عمال مصر كانوا ولا يزالون أحد أهم أعمدة الدولة المصرية، بما يقدمونه من جهد وعطاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين العمال وتحسين بيئة العمل وتوفير مظلة حماية اجتماعية تليق بحجم عطائهم.

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد العمال يجسد تقدير الوطن لسواعد أبنائه المخلصين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفعة مصر وتقدمها، ويسهمون بإخلاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم المحافظ بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفقها لمواصلة مسيرة العمل والإنتاج والإنجاز تحت قيادة فخامة الرئيس، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.