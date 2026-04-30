بيطري الغربية: علاج 304 حيوان وماشية و3250 طائراً وصرف تحصينات وأدوية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفرالشيخ سليم التابعة لمركز طنطا في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخديم الخدمات البيطرية وفحص 3554 طائر وماشية.

توجيهات بيطري الغربية



جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وعادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل



وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور حمدى حجاج مدير الإدارة البيطرية بمركز طنطا، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 304 حيوان وماشية ،و 3250طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تحصين مواشي



وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.