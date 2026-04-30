الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا بعد انفجار مسيّرة بقوة عسكرية في الجليل الغربي

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي
محمود نوفل

أفادت مصادر عبرية بإصابة 12 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله بقوة عسكرية بالجليل الغربي.

وكان حزب الله منذ قليل أعلن أسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450  زیك بصاروخ أرض جو  في أجواء مدينة النبطية.


فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في القضاء على 5 من عناصر حزب الله كانوا ينشطون قرب جنوده بجنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح حزب الله في إسقاط مسيرة عسكرية إسرائيلية فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو والحادث قيد التحقيق.

من جانبه ، ذكر حزب الله أنه استهدف بمسيرة مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين حيث حقق إصابات مباشرة.

ومنذ قليل ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في المنطقة التي تعمل بها قواته في جنوب لبنان.


فيما كشفت تقارير ميدانية، استنادا إلى ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، بأن الفرقة 36 نفّذت عمليات عسكرية في جنوب لبنان قالت إنها تهدف إلى إحباط خطة هجوم جديدة لقوات “الرضوان”، التي كانت تسعى بحسب الرواية الإسرائيلية  إلى التمركز في خط دفاعي ثانٍ داخل عدد من القرى، بمساعدة مستشارين إيرانيين.

وخلال هذه العمليات، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف فتحات أنفاق مخفية، إضافة إلى تفجير طريق بطول نحو كيلومترين، قال إنه كان يُستخدم للتحضير لهجوم على إسرائيل.


وتواصل القوات الإسرائيلية، وفق ما يورده المتحدث باسمها، عملياتها في تدمير البنية التحتية داخل جنوب لبنان ومصادرة أسلحة، كما تم تفجير ما وُصف بأنه أطول نفق تابع لحزب الله حتى الآن، بطول يقارب كيلومترين وعمق يتجاوز 25 مترًا.

السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا

وزيرا خارجية البحرين و الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

السرطان
السرطان
السرطان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

