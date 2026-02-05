وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة .



وأكد المهندس شريف الشربيني أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، كما تجري متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه، لتهيئته وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، كما تتضمن أعمال التطوير وحماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة.



واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمكونات المشروع التي يتم العمل عليها، كما تابع البرامح الزمنية التفصيلية لمختلف المكونات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة به لسرعة إنهائه.

ويمثل مشروع "التجلي الأعظم" اندماجا استثنائيا بين التخطيط البيئيّ والعمارة، والحفاظ على التراث الثقافي، والروحاني في واحد من أقدس المواقع في العالم.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركات المشرفة على التصميم وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، ودير سانت كاترين والمجتمعات البدوية المحلية، من أجل الحفاظ على الجوهر التاريخي والروحي للمنطقة، مع تنشيط اقتصادها وبيئتها، من خلال تخطيط قائم على الاستدامة والتى تعد عنصرا أساسيا في المشروع، مع العمل على توفير خدمات متميزة لجذب السائحين.