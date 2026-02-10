رونالدو يثير الجدل في النصر بصور غامضة قبل مواجهة الفتح

يواصل مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي إثارة الجدل، رغم الأنباء التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن اقتراب عودته للمشاركة في المباريات بعد غياب مؤقت.

وكان رونالدو قد امتنع عن الظهور مع النصر في آخر مواجهتين، في خطوة فسّرها كثيرون على أنها اعتراض واضح على بعض الأوضاع الإدارية داخل النادي، وعلى رأسها تأخر صرف رواتب عدد من العاملين، إضافة إلى عدم الرضا عن دور بعض الإداريين البرتغاليين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في ظل ارتباط النادي بصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ورغم ما تردد في تقارير صحفية برتغالية عن انتهاء الأزمة وعودة رونالدو إلى التدريبات، بعد تسوية مستحقات الموظفين وإعادة بعض العناصر الإدارية إلى المشهد، فإن الغموض عاد من جديد عقب تصرف لافت من النجم البرتغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن رونالدو نشر صورة له وهو يرفع علامة النصر، مرفقة برمز تعبيري مماثل، دون أي تعليق أو توضيح، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه بشأن موقفه الحقيقي من العودة إلى الملاعب.

وأضافت الصحيفة أن هذا المنشور الغامض أثار تفاعلاً واسعًا بين الجماهير، حيث اعتبره البعض إشارة إيجابية لانتهاء الأزمة واستعداده للعودة، بينما رأى آخرون أن الغموض المتعمد قد يخفي تطورات لم تتضح بعد.

ومع غياب أي تأكيد رسمي من اللاعب أو النادي، يبقى مصير مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر محل ترقب، خاصة قبل مواجهة الفتح المقبلة في دوري روشن للمحترفين، والتي قد تكشف بشكل نهائي حقيقة موقف النجم البرتغالي من العودة أو استمرار الغياب.