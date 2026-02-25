قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا
مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية
أثبت إزاي إني برئ.. مؤلف فخر الدلتا يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل
إحالة المتغيبين للتحقيق وشكاوى من نقص الأدوية في جولة مفاجئة لصحة المنوفية

مروة فاضل

أجرى الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجى بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، جولة مرورية صباحية اليوم، الأربعاء، على مجمع مستشفيات منوف، يرافقه محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بالمرور على مستشفى الرمد والعيادات الخارجية، حيث تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومراجعة آلية تقديم الخدمة للمرضى، مع توجيه إدارة المستشفى بسرعة إنهاء قوائم الانتظار لتخفيف العبء عن المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين عن العمل بتحويلهم للتحقيق بديوان عام المديرية بالشئون القانونية.

كما شملت الجولة المرور على مستشفى منوف العام، حيث تم تفقد الاستقبال والأقسام الداخلية وقسم الكُلى، والتحاور المباشر مع المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. 

وخلال الجولة، تبين وجود شكوى تتعلق بنقص بعض الأدوية، وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الصيدلة بالمديرية، وكذلك مع المجالس الطبية بالقاهرة، لمراجعة القرارات الصادرة والاستفسار عنها واتخاذ ما يلزم لضمان توفير العلاج دون تأخير.

وفي إطار الحرص على جودة الرعاية الشاملة، تم التواصل مع إدارة التغذية بالمديرية لتشكيل لجنة لمراجعة الأغذية المقدمة للمرضى والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.

كما تم التوجيه بسرعة إصلاح أي أعطال أو ملاحظات فنية تم رصدها أثناء المرور، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون معوقات.

وخلال المرور على قسم النساء والتوليد، تم توجيه الأطباء بضرورة زيادة معدلات تركيب وسائل تنظيم الأسرة، خاصة اللوالب بعد العمليات القيصرية، والكبسولة، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع التأكيد على أهمية توعية السيدات بأهمية الالتزام بوسائل تنظيم الأسرة للحفاظ على صحتهن وصحة الأسرة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة، أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي تنفيذًا لما تم مناقشته خلال الاجتماع المسائي مع اللواء محافظ المنوفية، وتهدف إلى المتابعة الفعلية للأداء داخل المستشفيات، والاستجابة السريعة لأي شكاوى أو ملاحظات يتم رصدها.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة صحة المنوفية مستشفيات منوف

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

