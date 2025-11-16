قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات
خالد عبد العزيز وممدوح عيد يشاركان في عزاء الراحل محمد صبري
أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي
الأهلي والزمالك يجتمعان في وداع الراحل محمد صبري
فن وثقافة

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يبدآن تصوير فيلم خلي بالك من نفسك الأربعاء المقبل

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
قسم الفن

يجتمع النجم أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم "خلى بالك من نفسك" اخراج معتز التوني، والذي يضم عدد كبير من النجوم، حيث يبدأ فريق العمل التصوير يوم الأربعاء المقبل.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك


فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا ، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى ابو سريع، بالاضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثى واخراج معتز التونى، وانتاج سينرجى بلس.

أحمد السقا بفيلم هيروشيما
في جانب آخر يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك السقا في البطولة كل من، مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الاتربى، محمد لطفي ، عماد صفوت،  علاء مرسى،  والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة.


أبطال وقصة فيلم أحمد وأحمد
يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا ياسمين عبد العزيز أفلام أحمد السقا

