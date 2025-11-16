وداعًا ابني الأول.. مريم الخشت تودع كلبها برسالة مؤثرة

ودعت الفنانة مريم الخشت، كلبها برسالة مؤثرة معبرة عن حزنها الشديد على فقده.

ونشرت له عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “جيتلي وأنا بنت تايهة وبطريقة ما بقيت أمك عشان أهتم بيك، وفي آخر أيامك اديتني فرصة أهتم بيك تاني”.

واختتمت: "ودعناك النهاردة بقلوب تقيلة وعنينا بتدمع والابتسامة على وشك.. وداعًا ابني الأول..بحبك".

مسلسل طالع نازل

انضمت الفنانة مريم الخشت إلى فريق عمل مسلسل "طالع نازل"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.

"طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين.

المسلسل يتكوّن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني "أوف سيزون"، على أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا.