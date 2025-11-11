مريم الخشت تنضم إلى مسلسل طالع نازل بطولة منى زكي

انضمت الفنانة مريم الخشت إلى فريق عمل مسلسل "طالع نازل"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.



"طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين.



المسلسل يتكوّن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني "أوف سيزون"، على أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

على صعيد آخر، تحقق مريم الخشت نجاحا ملحوظا بمسلسل "ورد وشكولاتة" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية.



تشارك مريم الخشت في بطوبة المسلسل إلى جانب محمد فراج، زينة، صفاء الطوخي، مها نصار، وآخرين، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.