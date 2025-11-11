قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
الشباب يتصدرون المشهد في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب بحدائق أكتوبر| فيديو
فن وثقافة

مريم الخشت تنضم إلى مسلسل طالع نازل بطولة منى زكي

قسم الفن

انضمت الفنانة مريم الخشت إلى فريق عمل مسلسل "طالع نازل"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.


"طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين.


المسلسل يتكوّن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني "أوف سيزون"، على أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

على صعيد آخر، تحقق مريم الخشت نجاحا ملحوظا بمسلسل "ورد وشكولاتة" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية.


تشارك مريم الخشت في بطوبة المسلسل إلى جانب محمد فراج، زينة، صفاء الطوخي، مها نصار، وآخرين، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

مريم الخشت منى زكي طالع نازل

