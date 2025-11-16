اتصور بعمان.. المخرج عرب ناصر يكشف كواليس فيلم كان يا ما كان في غزة

كشف المخرج عرب ناصر تفاصيل وكواليس تصوير فيلمه مع شقيقه طرزان "كان ياما كان في غزة" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال عرب ناصر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الفيلم تم تصويره في عمان عام 2023، وتم بناء لوكيشن مماثل لما يحدث في غزة ليكون مماثل للواقع.





شهد الفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة للمخرجين طرزان وعرب ناصر عرض ناجح بالمسابقة الدولية للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تفاعل الجمهور بشدة مع قصته النابعة من قلب غزة.كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما، بعدها عُرض في أكثر من عشرين مهرجان من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، ورمزي مقدسي ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لشركة LYLY للإنتاج.