رونالدو لا يتوقف.. الهدف الـ100 في دوري روشن يشعل رحلة الأسطورة نحو إنجاز تاريخي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصوله الاستثنائية في عالم كرة القدم، بعدما سجل هدفه رقم 100 في دوري روشن السعودي، رغم بلوغه 41 عامًا، ليؤكد مجددًا أن العمر لم يعد عائقًا أمام أرقامه القياسية.

وجاء هذا الإنجاز الجديد ليعزز مكانة رونالدو كأحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة، حيث يقترب تدريجيًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، وهو الرقم الذي بات حديث المتابعين في مختلف أنحاء العالم.

في سن الـ41.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ ويقترب من حلم الألف هدف

ورغم تقدمه في العمر، لا يزال قائد النصر السعودي يظهر نفس الشغف والحسم أمام المرمى، محافظًا على معدلات تهديفية عالية جعلته رقمًا صعبًا في أي بطولة يشارك بها، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

ويواصل رونالدو مطاردة المزيد من الأرقام القياسية، في رحلة تبدو وكأنها بلا سقف، بعدما كسر العديد من الأرقام التاريخية خلال مسيرته الممتدة مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وصولًا إلى تجربته الحالية في الدوري السعودي.