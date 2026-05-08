أمير هشام: موقف بيزيرا لم يحسم من نهائي الكونفدرالية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك سيخوض مرانه الختامي غدًا الجمعة في العاشرة مساءً لمواجهة اتحاد العاصمة الكونفدرالية في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، وسيتم فتح المران لمدة ربع ساعة للإعلاميين.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يستحق الإشادة والتحية وهو الرجل المناسب في التوقيت المناسب، ويجب أن يحظى بدعم جمهور النادي، لأنه صنع اعجاز كبير حتى الآن، وغدا في الواحدة ظهرًا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة وسيحضره عمر جابر قائد الفريق رغم قلة حظوظه في المشاركة بالمباراة بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن التشكيل الأقرب، فأن محمد إسماعيل سيلعب ظهير أيمن في ظل إصابة عمر جابر، بالإضافة لوجود حسام عبدالمجيد والونش، وهناك مفاضلة بين بنتايك وفتوح للجبهة اليسرى.

وأوضح، أن موقف خوان بيزيرا لم يحسم بشكل نهائي، وربما يجلس على مقاعد البدلاء في ظل الإصابة التي يعاني منها، ولن يلعب أساسيا إلا في حالة جاهزيته التامة بنسبة 100%، لكن معتمد جمال قد يضطر للدفع به على حسب مجريات اللقاء مثلما حدث في لقاء سموحة بعدما شارك وصنع هدف الانتصار للفلسطيني عدي الدباغ.