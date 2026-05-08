رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما قاد فريقه النصر لتحقيق فوز مهم على الشباب بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وسجل رونالدو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75، بعدما استغل تمريرة أرضية متقنة من السنغالي ساديو ماني، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك، مؤكدًا دوره الحاسم في المباريات الكبرى واستمراره في تقديم مستويات مميزة.

رونالدو يواصل صناعة التاريخ ويصل إلى الهدف 100 مع النصر في الدوري السعودي

وشهدت المباراة تحقيق رونالدو لإنجاز تاريخي جديد، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2023.

وبهذا الرقم، أصبح قائد منتخب البرتغال أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر في ثلاثة دوريات محلية مختلفة، بعدما سبق له تسجيل:

103 أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

311 هدفًا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

100 هدف مع النصر في الدوري السعودي.

كما رفع رونالدو رصيده الإجمالي إلى 971 هدفًا في جميع المسابقات مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليصبح على بعد 29 هدفًا فقط من الوصول إلى الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

ولم يتوقف تألق النجم البرتغالي عند هذا الحد، إذ رفع رصيده إلى 26 هدفًا في الموسم الحالي من الدوري السعودي، ليستمر في المنافسة بقوة على صدارة ترتيب الهدافين.

كما نجح رونالدو في التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها هذا الموسم، في دلالة جديدة على استمراريته التهديفية وقدرته الكبيرة على صناعة الفارق رغم تقدمه في العمر.

وبوصوله إلى 100 هدف في الدوري السعودي، دخل رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، حيث يحتل المركز الخامس خلف السوري عمر السومة صاحب 160 هدفًا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله بـ156 هدفًا، والسعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفًا، ثم محمد السهلاوي الذي سجل 105 أهداف.