الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رونالدو يطارد المجد التاريخي.. كم هدفا يفصل الدون عن الحاجز الأسطوري؟

كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه بقميص النصر السعودي، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال فوز فريقه على الشباب بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليقترب أكثر من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق يتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

ورفع رونالدو رصيده إلى 971 هدفًا رسميًا، ليصبح على بعد 29 هدفا فقط من دخول عالم الأرقام الأسطورية كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم التاريخي في كرة القدم الحديثة.

الهدف 100 في الدوري السعودي

هدف رونالدو أمام الشباب لم يكن عاديا، إذ حمل الرقم 100 له في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى النصر، ليؤكد استمرار تأثيره الكبير في المنافسة المحلية رغم تقدمه في العمر.

كما عزز “الدون” موقعه في سباق هدافي دوري روشن هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 26 هدفا، ليقترب من مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني، الذي يتصدر قائمة الهدافين بفارق 4 أهداف.

محطات تهديفية صنعت أسطورة

توزعت أهداف رونالدو على مختلف الأندية والمنتخبات التي لعب لها، في مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين، وجاءت على النحو التالي:

450 هدفا مع ريال مدريد
145 هدفا مع مانشستر يونايتد
101 هدف مع يوفنتوس
5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة
127 هدفًا مع النصر
143 هدفًا بقميص منتخب البرتغال
احتفال مثير يشعل الجدل

وفى نفس السياق أثار رونالدو جدلا واسعًا بعد احتفاله بهدفه في شباك الشباب بطريقة بدت وكأنه “يوزع الأموال”، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تفسيرات متداولة، فإن النجم البرتغالي كان يشير إلى أن أهدافه “توزعت” على جميع أندية الدوري السعودي، بعدما تمكن من التسجيل في شباك كل منافسيه بالبطولة، بالتزامن مع وصوله إلى الهدف رقم 100 في دوري روشن.

النصر يقترب من حسم اللقب

شهدت المباراة بداية قوية من النصر، حيث افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل مبكرًا، قبل أن يعزز التقدم بضربة رأس مميزة بعد تمريرة عبد الرحمن غريب.

ورغم إلغاء هدف لرونالدو بداعي التسلل في الدقيقة 13، عاد النجم البرتغالي ليسجل هدفه في الدقيقة 75 بعد تمريرة متقنة من السنغالي ساديو ماني.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

