مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة لاستكشاف "مصر القديمة في عيون الأدب"

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة ثقافية وأثرية نوعية بعنوان "مصر القديمة في عيون الأدب"، يقدمها الكاتب والباحث في علم المصريات الشاعر أحمد صديق، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٦ ، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

الوجه الأدبي للحضارة المصرية

تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على "الوجه الأدبي" للحضارة المصرية، في رحلة تجمع بين صمت الحجر وفصاحة الحرف، حيث يسعى المحاضر من خلالها إلى إثبات أن مصر القديمة لم تكن مجرد حضارة بناء وتشييد، بل كانت ينبوعاً للإلهام والبيان الذي استلهمه الأدباء عبر العصور.

وتركز المحاضرة على أربعة محاور رئيسية:

مصر في الأدب المصري القديم:

استعراض النصوص التي صاغها المصري القديم ليصف بها ذاته بلسانٍ بليغ، جعل من الكلمة أثراً لا يقل شأناً عن الحجر.

الطبيعة الأدبية للنصوص القديمة

الكشف عن الروح البلاغية والخيال في النصوص الدينية والحكمية، وإعادة قراءتها كأدبٍ يفيضُ تصويرًا وبيانًا.

مصر في الأدب العربي:

كيف تحولت مصر في أقلام العرب إلى رمزٍ تتردد صورته بين العجب والإعجاب عبر مختلف العصور الحضارية.

مصر في الأدب العالمي:

رصد استلهام أدباء الشرق والغرب للأساطير والحكايات المصرية، وصياغتها في قوالب إبداعية تجاوزت الحدود الجغرافية.

ويُعد المحاضر أحمد صديق من الكوادر التي تزاوج بين دقة البحث الأكاديمي ودهشة الشاعر، وله حضور بارز في المنصات الإعلامية الدولية، حيث يطرح رؤية مغايرة تخرج بالأثر من سكونه التاريخي إلى فضاء الحكاية الإنسانية الحية.

وتدعو مؤسسة زاهي حواس كافة المثقفين، الأكاديميين، والأدباء، وعشاق التراث المصري، لحضور هذا اللقاء العلمي والأدبي الفريد، الذي يعد بمثابة ميلاد جديد لمصر القديمة في كل كلمة.