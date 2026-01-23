في نعيم الجنة.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاده

أحيت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، ذكرى ميلاد والدها، مستعيدة ذكرياتها معه بعبارات الحزن والاشتياق.

وكتبت لمياء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك على صورة والدها أحمد راتب: “كل سنة وأنت في نعيم الجنة يا حبيب بنتك”.

احمد راتب

وكانت لمياء راتب كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “بكرة عيد ميلاد أبويا، الراجل اللي علمني قيمة التفاصيل والانغماس في المتع البسيطة اللي نابعة من جواك الأول”.

وتابعت: “المثقف اللي حببني في القراءة وعشق العربية الفصحى، صاحب البصمة الأهم والأكبر في تكوين شخصيتي ووجداني واستيعابي للعالم .. اللي اتعلمت معاه إن أي شيء غير صادق ملوش قيمة وإن العطاء بيسعد اللي بيقدمه في المقام الأول قبل ما يسعد غيره وإن الفطرة السليمة هي اللي هتحطنا على أول طريق الجنة”.



وأضافت: “أهم الدروس اللي اتعلمتها من أبويا اتعلمتها منه وهو ساكت من غير ما يتكلم.. شربت تصرفاته ورؤيته للعالم وأخدت منه حاجات كتير أسوأها فرط التفكير”.

واختتمت: "كل سنة وإنت حبي الأول وبطل روايتي ومُلهمي وصديقي الأبدي.

وحشتني قوي يا بابا يارب تكون مبسوط في الجنة".