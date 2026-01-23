وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

اعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن وفاة والده ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال الموزع أحمد إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون
ابويا حبيبي وروحي مات
نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني .
وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامرحسني
حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.
وتابع أحمد إبراهيم : وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم .