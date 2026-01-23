قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

أحمد البهى

اعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم  عن وفاة والده ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الموزع أحمد إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون
ابويا حبيبي وروحي مات

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني .

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامرحسني
حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.

وتابع أحمد إبراهيم : وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم .

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الموزع أحمد إبراهيم

