وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

اعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن وفاة والده ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الموزع أحمد إبراهيم: إنا لله وإنا إليه راجعون

ابويا حبيبي وروحي مات

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني .

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامرحسني

حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.

وتابع أحمد إبراهيم : وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم .