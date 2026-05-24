فن وثقافة

السفير رضا الطايفي يتفقد الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمكتبات مصر بدمياط

جمال الشرقاوي

نيابةً عن السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، قام السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بزيارة رسمية إلى محافظة دمياط، وذلك في إطار متابعة الأنشطة الثقافية والخدمات المجتمعية التي تقدمها منظومة مكتبات مصر العامة، وبالتزامن مع احتفالات مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بالذكرى الخامسة لافتتاحها.

واستهل السفير رضا الطايفي زيارته بلقاء مثمر مع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، حيث تناول اللقاء سبل دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وتعزيز دور المكتبات العامة في نشر الوعي وتنمية مهارات الأطفال والشباب، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية داخل المحافظة.

ورافق السفير رضا الطايفي خلال الجولة كل من الدكتورة رانيا شرعان، أمين صندوق مكتبات مصر العامة ومدير المكتبة الرئيسية، والدكتور أحمد أمان، منسق عام المكتبات الإقليمية، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني، ومحمد عمر، مدير العلاقات العامة.

وتضمنت الزيارة جولة موسعة داخل مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط، شملت مكتبة مصر العامة بدمياط، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج، إلى جانب مكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة، وذلك في أجواء احتفالية مميزة تزامنت مع احتفال مكتبة عزبة البرج بعيد ميلادها الخامس. وقد تفقد الوفد الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية والتعليمية المقدمة للأطفال ورواد المكتبات، والتي شهدت أجواءً مليئة بالحيوية والتفاعل والإبداع.

وخلال الجولة، تابع الوفد عددًا من الأنشطة وورش العمل المتنوعة، من بينها ورش الرسم والأشغال اليدوية، وورش البرمجة وتنمية المهارات التكنولوجية، إلى جانب ورش الموسيقى وتعليم وتحسين الخط العربي، فضلًا عن تدريبات الكيك بوكسينج والكاراتيه، وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال والشباب واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات.

كما استمتع الوفد بفقرة مميزة قدمها كورال مكتبة مصر العامة بدمياط، حيث صدحت الأغاني الوطنية داخل أروقة المكتبة في أجواء مليئة بالفخر والبهجة، وسط تفاعل كبير من الأطفال والحضور.

وشهدت الجولة أيضًا تألق أطفال مكتبة عزبة البرج خلال فقرة إلقاء الشعر الوطني، والتي نالت إعجاب وإشادة الوفد، حيث عبّر الأطفال بحماس وفخر عن حبهم للوطن، وتم تكريمهم تقديرًا لموهبتهم وتميزهم.

وتفقد الوفد كذلك تجربة محاكاة مناسك الحج للأطفال داخل المكتبة، والتي قُدمت بصورة تعليمية وتوعوية مبسطة تناسب الأطفال، إلى جانب متابعة أنشطة ركن المنطقة الآمنة بحديقة المكتبة، والذي حقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا لدى الأطفال وأسرهم.

وفي أجواء مميزة، اصطحب أطفال المكتبة الوفد في زيارة إلى طابية عرابي بمدينة عزبة البرج، حيث استمتع الجميع بالتعرف على القيمة التاريخية للمكان والتقاط الصور التذكارية.

وأشاد السفير رضا الطايفي بالدور التاريخي والتراثي الذي تمثله الطابية، مؤكدًا أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الوطني وربطهم بالمواقع التاريخية والتراثية المهمة.

وفي ختام الجولة، أشاد السفير رضا الطايفي والوفد المرافق بالمستوى المتميز للأنشطة والخدمات المقدمة داخل مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط، مؤكدين أهمية الدور الثقافي والتوعوي الذي تقوم به المكتبات في بناء الإنسان وتنمية الوعي ودعم الإبداع لدى الأطفال والشباب.

