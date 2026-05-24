الليلة.. نجوم دولة التلاوة والكاتب محمد المالحي ببرنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجوم برنامج دولة التلاوة بعد نجاحهم بالبرنامج واصبحوا حديث السوشيال ميديا والبيوت والمساجد بعد ظهورهم فى البرنامج وهي اصوات دخلت القلوب .

ويستضيف البرنامج الحاصل علي المركز الاول : الشيخ محمد محمد كامل

وأيضا الصوت اللى صفق له الجميع : الشيخ محمد وفيق

وفي الختام الطفل الذي ابكى الناس كلها بعد خروجه من المسابقة ورجع مرة ثانية بمحبة الجمهور : الشيخ عبد اللة عبد الموجود

ويتناول البرنامج كشف أسرار وكواليس مشاركتهم بالبرنامج ، وكواليس رحلتهم الصعبة مع مسابقة دولة التلاوة واصعب اللحظات التي عاشوها وفضل القرأن الكريم عليهم وأصبحوا نجوما في مصر والعالم العربي

وفي الفقرة الثانية يستضيف الدكتور عمرو الليثي في فقرة خاصة تحت عنوان بخط اليد الكاتب محمد المالحي والذي يعد صائد الأسرار ، وصندوق أسرار النجوم والمشاهير

والذي يكشف ولاول مرة من خلال كتابه "

(بخط اليد ... الاوراق الخاصة لمشاهير ونجوم مصر )والذي استطاع ان يجمع مجموعة من الأوراق بخط ايد النجوم

ويتم البحث فى تلك الاوراق النادرة .. وما بين سطورها من معارك ومفاجات وحكايات ومفارقات

ويكشف عن بدايته ورحلة كتاب " بخط الايد" وعلاقته بالنجوم ويكشف عن وصية النجم الأسمر احمد زكي ، وايضاً النجم نور الشريف و شراء رواية ( ثقوب فى الثوب الاسود ) ولماذا لم يكتمل المشروع ، وايضاً خطاب من نور الشريف يرفع دعوي لإيقاف فيلم العار وكواليس تلك القضية وهذا الخطاب

وايضاً تتناول الكتاب اسباب الخلاف الشهير بين مريم فخر الدين وفاتن حمامة فى فيلم ( لا انام ) وغيرها من القضايا الفنية.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة الحياة