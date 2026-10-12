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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: المهدي سليمان يتحمل هدفي الأهلي أمام الزمالك

المهدي سليمان
المهدي سليمان
ميرنا محمود

حمل باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأبيض، مسؤولية الهدفين اللذين استقبلهما خلال مواجهة الأهلي، في إطار انتقاداته لأداء الزمالك في مباراة القمة.

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن المهدي سليمان يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين دخلا مرماه أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن أداء حارس الزمالك لم يكن على المستوى المطلوب خلال اللقاء.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.

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