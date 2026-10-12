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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: سوء التوفيق وعدم الانسجام وراء خسارة الزمالك أمام الأهلي

ايمن يونس
ايمن يونس
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق أيمن يونس على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة 133 التي جمعت الفريقين الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الحظ لعب دورًا في انتصار الأهلي.

وقال أيمن يونس، عبر قناة «أون سبورت»: «الأهلي محظوظ بالفوز، بالنظر إلى الهدف الأول ففي جزء كبير منه حظ، والهدف الثاني جاء في عز ضغط الزمالك ومحاولاته، سجل بقرار الهدف الثاني الصادم».

أيمن يونس يعلق على أداء معتمد جمال أمام الأهلي

وتحدث أيمن يونس عن اختيارات معتمد جمال المدير الفني للزمالك خلال المباراة، معتبرًا أن مغامرته الفنية لم تحقق النتيجة المطلوبة، في ظل عدم الانسجام وسوء التوفيق، إلى جانب توظيف أكثر من لاعب في غير مركزه.

وقال: «مغامرة فنية للمدرب معتمد جمال جاءت بنتيجة سلبية، لكن الانسجام وسوء التوفيق لم يساعداه بعدما وظف أكثر من لاعب في غير مركزه».

أيمن يونس يتحدث عن ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

وتطرق أيمن يونس إلى بعض اللقطات التحكيمية خلال المباراة، مشيرًا إلى وجود لقطة يرى أنها كانت تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد تدخل مروان عطية مع شيكو بانزا، إلى جانب لمسة يد لم يحتسبها الحكم.

وأضاف: «لا نريد أن نتحدث عن الأخطاء التحكيمية، ولكن مروان عطية دفع شيكو بانزا، ولعب الكرة بيده وكان فيها ركلة جزاء، لكن الحكم لم ير هذه اللقطات».

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