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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي: عموتة أبرز الفائزين من القمة.. والأهلي يعاني رغم الفوز

اللهلي
اللهلي
رباب الهواري

أكد إسلام عادل، المحلل الرياضي، أن الزمالك افتقد وجود اللاعبين القادرين على صناعة الفارق خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعناصر مميزة لاستعادة قدرته على المنافسة.

وقال إسلام عادل في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن آمال الزمالك في تصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة ستنصب على اللاعبين الأجانب، خاصة بعد فك القيد، بما يمنح النادي فرصة تدعيم قائمته بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وأضاف، أن الحسين عموتة يُعد من أبرز الفائزين بنتيجة القمة، بعدما نجح في كسب ثقة جماهير النادي الأهلي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية مهمة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم الفوز على الزمالك، أشار إسلام عادل إلى أن الأهلي لا يزال يعاني من بعض المشكلات الفنية التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أن الانتصار في مباراة القمة لا يعني اختفاء السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق.

واختتم إسلام عادل تصريحاته بالتأكيد أن الحسين عموتة يحتاج إلى مزيد من الثقة في نفسه وإمكاناته، مع ضرورة التخلي عن العصبية المبالغ فيها، من أجل التعامل بصورة أفضل مع الضغوط وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات لاعبي الأهلي.

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